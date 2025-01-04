米俳優ジョン・カポダイスさんが死去した。83歳だった。コメディ映画『エース・ベンチュラ』やドラマ『ジェネラル・ホスピタル』への出演で知られるジョンが、昨年12月30日に帰らぬ人となった。 【画像】『スピード』『インデペンデンス・デイ』『エース・ベンチュラ』などに出演した名脇役の軌跡 米ニュージャージー州の葬儀会社がウェブサイトでジョンの訃報を伝えた。「献身的な夫で