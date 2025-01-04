流経大柏に8失点の上田西、白尾監督が正直な気持ちを吐露第103回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が各会場で1月4日に行われた。フクダ電子アリーナ1試合目には上田西（長野）が流通経済大柏（千葉）と対戦。8ゴールを許し完敗となった試合後、白尾秀人監督は「まだまだ経験が足りなかった」と悔しさと嘆きを口にした。7大会ぶり3度目の全国。ベスト4を懸けて立ちはだかったのは、高円宮杯プレミアリーグEASTに所属する強