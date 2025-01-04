第１０１回箱根駅伝（２〜３日、東京・千代田区読売新聞社〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ）で総合新記録の１０時間４１分１９秒で、２年連続８度目の総合優勝を飾った青学大は歓喜から一夜明けた４日、東京・町田市の選手寮で大会を総括するミーティングを行った。出場した１０選手がレースの感想やサポートした仲間への感謝など様々な思いを伝えた。最初で最後の箱根駅伝で３区４位だった鶴川正也（４年）