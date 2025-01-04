JRAシステムサービスは、昨年に引き続きお笑い芸人のなかやまきんに君を起用した新CMを2025年1月4日より展開します。 JRAシステムサービス 『JRA-VAN』CM JRAシステムサービスは、昨年に引き続きお笑い芸人のなかやまきんに君を起用した新CMを2025年1月4日より展開。「JRA-VAN」はJRA公式データを使った競馬情報サービスのブランド名称で、過去30年以上のレースデータからパドック動画視聴サービス「パドックアイ