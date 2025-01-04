夫婦生活ではときに、互いのコミュニケーションのズレからすれ違いが生じることがあります。特に、相手からの過度な批判や非難は、心の負担となります。今回は、夫婦の信頼を深める方法を紹介します。相手の心情を細やかに察するストレスや体調不良が原因で、人は通常とは異なる態度を取ることがあります。相手が急にイライラするようになったり、理解できない行動をとったりする場合、その背景にある心情を理解する必要があるかも