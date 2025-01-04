日本テレビ「あの時実は…巨人リーグ優勝の裏側全部話しますSP」が昨年12月30日午前7時から放送され、門脇誠内野手（23）が発揮した意外な才能に坂本勇人内野手（36）ら先輩たちが太鼓判を押す場面があった。番組では坂本、吉川尚輝内野手（29）、岡本和真内野手（28）のゴールデン・グラブ受賞組に門脇を加えた“鉄壁内野手”による座談会と、岸田行倫捕手（28）、井上温大投手（23）、中山礼都内野手（22）、浅野翔吾外野手