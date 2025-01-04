歌手で俳優の香取慎吾とお笑いコンビ・アンタッチャブル山崎弘也がMCを務めたフジテレビのバラエティー番組『おじゃMAP!!』（後6：00）が4日、一夜限りの復活を果たした。9日スタートのフジテレビ系木曜劇場『日本一の最低男※私の家族はニセモノだった』（毎週木曜後10：00※初回15分拡大）の話題では、香取とはドラマ初共演となった冨永愛が「めっちゃおもしろいですよ。だって、せりふとか覚えてこないもんね」と笑顔でぶ