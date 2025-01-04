俳優の杉浦太陽（43）が4日、自身のインスタグラムを更新し、実弟で俳優＆ミュージシャンの杉浦タカオ(41）夫妻に10月に誕生した3人目の子供との対面を報告した。太陽は、生まれたばかりの姪を抱き、兄弟で並ぶ写真を投稿し「弟の3人目の子を抱っこした〜タカオファミリーが新年の挨拶に来てくれたよ新生児の女の子に、ノンもメロメロ」とつづった。太陽と、タレントの辻希美との間にはインフルエンサーの希空、3人の男