将棋の藤井聡太王将（22）＝7冠＝らトップ棋士が4日、東京都内のスタジオで「ABEMAトーナメント2025」の収録に臨んだ。12日開幕のALSOK杯第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）で永瀬拓矢九段（32）の挑戦を受ける藤井王将は今年の戦い方について「2手目［後］8四歩にこだわりがあるわけではない。そのあたりから自分的に面白いと思ったら別の手にチャレンジしたい」と注目発言。16年暮れのデビュー以来、8年