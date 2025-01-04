俳優の渡邊圭祐（31）、瀧本美織（33）、西垣匠（25）、武田航平（38）が4日、都内で行われたテレビ東京のドラマプレミア23『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』（1月6日スタート後11：06〜11：55）ファンミーティングに登壇した。【集合ショット】”財閥”だけに「金の延べ棒」を手に記念撮影する渡邊圭祐、瀧本美織、武田航平、西垣匠テレビ東京発のオリジナル漫画を実写連続ドラマ化。脚本・監督を『夫を社会的に抹消する5