ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の八木栞（21）が4日、体調不良のため同日開催のコンサートを欠席する。「モー娘。’25」リーダー・生田衣梨奈が今春卒業へ、芸能活動は継続グループの公式X（旧ツイッター）では「つばきファクトリー八木栞コンサート欠席のお知らせ」と題し、「メンバーの八木栞ですが体調不良のため1／4（土）に開催するHello! Project 2025 Winter Fes.『各』品川ステラボー