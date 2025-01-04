全国のデパートで始まった新春恒例の「初売り」は大勢の買い物客でにぎわっています。物価高が続くなか、どのような商品に人気が集まっているのでしょうか。百貨店にとっては年間を通じて最も売り上げが高い初売り。1年の消費動向を占う大事な日でもあります。1日から営業を続けている、そごう横浜店では売り上げ、客数ともに前年比5％増。特に人気だったのは食品や韓国コスメなどの福袋でした。例年は東京へ買い物に出掛