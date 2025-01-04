歌手石川さゆり（66）が3日放送のNHK「みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル」にVTR出演。内村光良（60）との対談で、紅組最多47回出場の思い出を語った。「津軽海峡・冬景色」は、これまで紅白では13回歌っている。石川は「海外いってね、ジャジャジャジャーンってね、ベトナムの方にマッサージをしてもらって『この歌、知ってるか』って言われて、『あー、知ってる知ってる』って、そうしたら『この歌は日本人はかける