［北京３日ロイター］ - 中国政府は、国内数百万人の公務員に対し異例の賃上げを実施した。関係者が明らかにした。減速する経済を下支えするための消費刺激策の一環とみられる。ロイターが取材した賃上げの内容が４８００万人の公務員全員に適用されれば、総額で約１２０億─２００億ドルの一時的な経済効果がもたらされることになる。前回、全国の公務員の給与引き上げを公表したのは２０１５年。汚職撲滅と消費者の購買