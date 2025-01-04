【モデルプレス＝2025/01/04】クリエイターのばんばんざいが1月4日、YouTubeチャンネルを更新。今後の投稿方法の変更について報告した。【写真】ばんばんざい、るな卒業後初動画◆ばんばんざい、週5投稿ストップ2024年内をもってるなが卒業し、現在ぎしとみゆの2人となったばんばんざい。今回の動画では、今後の投稿スタイルについて説明した。まず、動画の投稿頻度についてはこれまで週に5回としていたものを週に3回とすることを