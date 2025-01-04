旧市街で伝統衣装のファッションショー中国西蔵自治区3日、ラサ市の八廓街を練り歩くモデル。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）【新華社ラサ1月4日】中国西蔵自治区ラサ市に3日、チベット族の伝統衣装に身を包んだモデルたちが登場した。同市文化・観光局主催の「ラサ新年ファッションショー」の一環で、華やかな姿が旧市街の八廓街を彩った。旧市街で伝統衣装のファッションショー中国西蔵自治区3日、ラサ市の八廓街を練り歩く