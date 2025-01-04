◇バレーボールSVリーグ第11節 サントリー 3-1 東レ静岡(4日、エディオンアリーナ大阪)バレーボール・SVリーグの第11節が行われ、日本代表・高橋藍選手が在籍するサントリーと東レ静岡が対戦しました。2025年最初の試合となったサントリー。選手たちは獅子舞や鏡餅の帽子をかぶって登場すると、高橋選手は今年の干支・ヘビのぬいぐるみを首に掛けて登場しました。試合は第1セット、両チーム得点の奪い合いとなりデュースとなります