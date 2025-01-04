バレーボールの大同生命SVリーグは4日、大阪府のパナソニックアリーナなどで男女12試合が行われ、男子で大阪Bが愛知を3―1で下し、16勝目（3敗）を挙げた。愛知は16勝5敗。女子は大阪Mが群馬を3―0で退け、16勝3敗。デンソーは山形に3―0で勝ち、17勝4敗とした。