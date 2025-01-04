「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）来年の１月４日を持って現役引退を表明した棚橋弘至がＥＶＩＬと負けたら即引退をかけてランバージャックデスマッチに挑み、鮮やかに丸め込んで逆転勝利した。１２月の前哨戦でＥＶＩＬから右側頭部の髪を切られる屈辱を味わった棚橋。序盤からＥＶＩＬの所属する「ハウス・オブ・トーチャー」のセコンドの介入に苦しみ、ペースを握られた。場外でのパイプイス攻撃でダメージを負っ