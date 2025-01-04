アニメ『ハイキュー!!』と東京タワーのコラボレーションイベントが、1月10日（金）〜2月2日（日）までの期間限定で開催。東京タワー内にあるアニメや、ゲーム、タレント、動画クリエイターとのコラボショップ 「Co・Lab-TOKYO-」で実施される。【写真】東京限定グッズも！『ハイキュー!!』コラボグッズ一覧■新規ビジュアルを使用今回開催される「ハイキュー!!飛べ！最高の景色を全国の頂で！」は、描き下ろし新規ビジュアル