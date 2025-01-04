女優の土屋太鳳が自身のインスタグラムを更新。能登半島地震の被災地を訪れた姿を紹介し反響が起こっている。「2025年、3日目の東京の空はちょっと寒そうな色をしています。雪の報道も多くて心配していますが住んでいらっしゃる地域は大丈夫でしょうか？おだやかなお正月でありますように…！」とフォロワーを気遣うコメントを投稿。「能登への思いを込めた番組が今日も放送されます」と告知し、法被姿を投稿。この姿はNHK連