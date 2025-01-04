年末年始をふるさとなどで過ごした人のＵターンラッシュは４日がピークで、新幹線も午前中から混雑しています。 最大９連休となった年末年始の休暇も５日が最終日で、ＪＲ高崎駅の新幹線ホームは４日の午前中から、大きなスーツケースや土産を抱えた家族連れなどが列をつくりました。 ＪＲ東日本によりますと、Ｕターンラッシュは３日から本格化し、４日も上りの上越新幹線は自由席の乗車率