高崎商工会議所の新年祝賀パーティーが開かれ、出席者が地域経済の発展に向け、気持ちを新たにしました。 新春恒例の祝賀パーティーには、群馬県選出の国会議員や山本知事のほか、地元の政財界、産業界から約３００人が出席しました。 串田紀之会頭は中東情勢やアメリカ新政権の動向など中小企業を取り巻く環境は予断を許さない状況が続いているとし「商工会議所の設立１３０周年を迎える今年、地方創生