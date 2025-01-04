厚生労働省は４日、国内最高齢者で兵庫県芦屋市在住の糸岡富子さんが１１６歳で死去したと発表した。死因は老衰だった。糸岡さんは１９０８年（明治４１年）５月生まれ。２０２３年１２月に国内最高齢者となった。ギネスワールドレコーズ（英国）は、２４年８月にスペインの１１７歳の女性が亡くなったことを受け、糸岡さんを「世界最高齢者」と認定していた。厚労省や芦屋市によると、糸岡さんは昨年１２月２９日午後９時頃