歌手の森高千里のものまねタレント“ナナちゃん”こと古村奈々が3日に自身のアメブロを更新。義母からサプライズで貰ったディズニー土産を公開した。【映像】南明奈＆濱口優とディズニーでペアルックコーデ披露この日、古村は「お義母さんからディズニーのお土産をいただきました」と報告。「ミッキーのお茶セットと羊羹 セットでいただこう」と貰った土産の写真を公開した。更に「私が大好きなアナ雪のスプーンとフォークの