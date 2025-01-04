長岡市の水族館では今年の干支“ヘビ”にちなんだ魚の特別展示が行われています。長岡市の寺泊水族博物館で展示されているのは今年の干支・ヘビが名前につく「ヘビギンポ」と「シマウミヘビ」です。こちらの水族館では様々な種類の魚を多くの人に知ってもらおうと、15年ほど前から毎年干支にちなんだ魚の特別展示を行っています。どちらの魚も「ヘビ」と名前に付きながらも、牙や毒はなく安全な魚で、4日は興味津々で水槽をのぞき