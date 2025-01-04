寒気の影響を受け、4日の新潟県内は冷え込みが強まり山沿いで雪となりました。5日も低温に注意が必要です。4日朝の最低気温は津南町で―4.4℃、新潟市中央区で―0.3℃などとなり、今シーズン最も低くなった地点もありました。山沿いを中心に一時雪の降り方も強まり、午後4時現在の積雪は魚沼市守門で134センチ、妙高市関山で120センチなどとなっています。この雪の影響で信越線や越後線の一部区間に運休や遅れが生