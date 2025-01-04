新年に合わせ4日、新潟市で県内の高校生が力強い書道パフォーマンスを披露しました。新潟市中央区の朱鷺メッセで4日に行われたのは、東京学館新潟高校書道部の生徒による書道パフォーマンスです。生徒たちは軽快な音楽に合わせ縦4メートル・横6メートルの大きな紙に「挑戦」をテーマに力強い文字を書き入れていきました。【東京学館新潟高校書道部員】「新たな自分に挑戦という意味も込めて、せっ