俳優の渡邊圭祐と瀧本美織がダブル主演するテレビ東京系連続ドラマ「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（６日スタート、月曜・後１１時６分）の記者会見が４日、東京・六本木の同局で行われた。同作で財閥の次男・由貴也役を演じる渡邊は今年、頑張りたいことを問われると「ＳＮＳ」と即答。「皆さんからＳＮＳが『面白くない』と言われる。（番組の）告知ばかりで。今年も明けましておめでとうの投稿もしていない。力を入れて