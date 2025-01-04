俳優の渡邊圭祐と瀧本美織がダブル主演するテレビ東京系連続ドラマ「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（６日スタート、月曜・後１１時６分）の記者会見が４日、東京・六本木の同局で行われた。同作で財閥の次男・由貴也役を演じる渡邊は今年、頑張りたいことを問われると「ＳＮＳ」と即答。「皆さんからＳＮＳが『面白くない』と言われる。（番組の）告知ばかりで。今年も明けましておめでとうの投稿もしていない。力を入れて
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 伊藤沙莉が蓬莱竜太氏と結婚
- 2. 狩野さんの発表 桐山ファン激怒
- 3. 疎遠親族が支払い要請 矢作困惑
- 4. 箱根の「どけ」問題 監督が言及
- 5. 吉高由里子は結婚せず 破局驚き
- 6. 中居問題「聞いてる話とは違う」
- 7. 阿部一二三、橋本梨菜と一転破局
- 8. 夫作の弁当 衝撃の中身に妻笑顔
- 9. 花粉症? 難病かかった朝ドラ俳優
- 10. 神谷浩史が結婚報告「8年独身」
- 1. ゲーセンで酔い大暴れ 親子逮捕
- 2. スマホ依存で脳腐敗 衝撃の研究
- 3. 道の駅の駐車場 車内から遺体
- 4. スマホの持ち込みNG 3つの場所
- 5. 貧困深刻「高齢夜職女子」の実態
- 6. 「子ども同士の盗撮」後を絶たず
- 7. 文春が闇バイト潜入 衝撃の実態
- 8. 母の首絞め殺人未遂か 父が制止
- 9. 用水路にほぼ全裸の死体 鹿児島
- 10. 餅をのどに詰まらせ2人死亡 東京
- 1. 50歳で出産の野田議員 苦労告白
- 2. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
- 3. 宮崎謙介氏にタレコミ 番組騒然
- 4. トランプ氏 次の総理は誰と発言?
- 5. 恋愛したい 48歳婚活おじの叫び
- 6. 市長選出馬か 箕輪厚介氏に騒然
- 7. 両陛下に失礼? 着付け物議の理由
- 8. iDeCo年金額 厚労省サイトで試算
- 9. 第2の人生謳歌も…突然の終焉
- 10. 金子恵美氏 元カレから誘われる
- 1. USスチールCEO 日本侮辱している
- 2. 日本人がタイで問題行為 批判
- 3. 米有名大学が戦々恐々「戻って」
- 4. 韓国機事故 マニュアル破った?
- 5. Fate/stay night・Free！・SAO・アイマスなど気合いの入った「痛車」まとめ
- 6. 宇宙物体の断片? ケニアに落下
- 7. 買収阻止 米国、日本軽視でない
- 8. 正恩氏の娘 危険なナルシズムに?
- 9. ウクライナ兵 約1700人が脱走か
- 10. 世界で最も美しい顔ベスト100
- 1. USスチール「恥ずべきで腐敗」
- 2. 日本製鉄が声明「失望している」
- 3. 米大統領 日鉄の買収阻止を決定
- 4. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
- 5. 子の奨学金が…48歳会社員の誤算
- 6. 「ラッタッタ」で知られたバイク
- 7. 日本製鉄 アメリカ政府を提訴へ
- 8. ゴルフ場にキャンセル料導入の波
- 9. 預金絞り取られ…海外に出稼ぎへ
- 10. 就寝時 暖房はつけっ放しが正解?
- 1. mixiとFacebookのシェア争い
- 2. Facebookがメディア企業との連携を強化！その背景に見える動画マーケティングの最新トレンドとは？
- 3. Meta、大規模言語モデル「Llama 2」発表、MSがAzureとWindowsでサポート
- 4. 1カ月の間毎日目玉焼き 結婚破棄
- 5. 折り畳みiPhone 試作機製造段階?
- 6. THE NORTH FACEが最大24%オフに
- 7. Kindle読み放題が3カ月99円に
- 8. Amazon初売りが開幕 注目商品は?
- 9. THE NORTH FACEが明日からセール
- 10. Amazon音楽サブスクが3カ月無料
- 11. 1月PayPayお得情報 超PayPay祭も
- 12. ソニー最新スピーカーが驚愕コスパである理由、1000万円級が100万円以下
- 13. iPhone 7発表 防水機能を搭載
- 14. Amazon初売り 洗剤などもお得に
- 15. ドコモ障害 Lemino検索にも影響
- 16. Amazonで洗濯洗剤などが36%OFFに
- 17. TypeScriptがバージョン5.0に到達
- 18. Amazon初売りセールに福袋が登場
- 19. AmazonでApple製品が最大14%OFF
- 20. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版がそれぞれ認証通過
- 1. 箱根の「どけ」問題 監督が言及
- 2. ガチの角田夏実にネット震撼
- 3. 箱根10区は人気歌手の息子 騒然
- 4. 清原和博「大谷翔平」に想うこと
- 5. 清原氏 一番衝撃的だった投手
- 6. ホテルで突然「来季から育成ね」
- 7. 大谷翔平の圧倒的成績にお手上げ
- 8. 「箱根特番」冒頭から女優が号泣
- 9. 高校サッカー美少女マネに驚き
- 10. 青学5区区間新の若林 競技引退へ
- 1. 伊藤沙莉が蓬莱竜太氏と結婚
- 2. 狩野さんの発表 桐山ファン激怒
- 3. 疎遠親族が支払い要請 矢作困惑
- 4. 吉高由里子は結婚せず 破局驚き
- 5. 中居問題「聞いてる話とは違う」
- 6. 阿部一二三、橋本梨菜と一転破局
- 7. 花粉症? 難病かかった朝ドラ俳優
- 8. 神谷浩史が結婚報告「8年独身」
- 9. 有吉 藤井風の紅白パフォに愚痴
- 10. 美智子さま 一般参賀で異変か
- 1. クレカ使い過ぎ 夫の返しに反響
- 2. 2024年に離婚と知り驚いた有名人
- 3. プロがユニクロで買う「いい服」
- 4. 40代女性 1月やってはいけぬ服装
- 5. 義実家帰省も「イライラやばい」
- 6. 4千円高い請求 指摘に店員逆ギレ
- 7. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 8. 昭和生まれをバカに 新人に天罰
- 9. 離婚を心から後悔…エピソード
- 10. 職場のトイレで知った衝撃事実