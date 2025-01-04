新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王座戦４ＷＡＹ東京ラダーマッチが行われ、ユニット「ＴＭＤＫ」のロビー・イーグルス（３４）、藤田晃生（２２）組が混戦を制し王座戴冠に成功した。４チームが同時に試合を行い、天井から吊るされたベルトを取ったチームが勝利となる変則ルールで激突。ノーＤＱということもあり試合は序盤からラダー入り乱れる大混戦となったが、終盤にはフランシスコ・アキラ