部下との関係に悩む社会人・椿。 バイトに四苦八苦の大学生・桃子。 年齢も経歴も違う二人が偶然相席して──？ ほっと一息。憩いのランチタイムコメディ♪ついに部下とサシ飲み！失敗しないよう、椿は桃子と飲みのシミュレーションをする。■前の話「私、誰かに本心をさらけ出したことあったっけ？／『相席いいですか？』 (19)」■すべての話を見る©河上だいしろう／集英社＜＜前の話を読むすべての話を見るほかのまんがを