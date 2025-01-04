秋田朝日放送 冬型の気圧配置の影響で県の北部を中心に積雪が増え交通への影響も出ています。 秋田地方気象台によりますと、冬型の気圧配置の影響で県内は冷え込み、男鹿市など４つの地点で今季最低の気温を観測しました。また３日から４日にかけ県の北部を中心に積雪が増え、北秋田市阿仁合では午後２時時点で平年の２倍を超える１３１センチの雪が積もっています。ＪＲ東日本によりますと大雪の影響で奥羽線では大館駅と