秋田朝日放送 年末年始を秋田で過ごした人たちのＵターンラッシュで交通機関は混雑しています。 最大９連休となった年末年始の休暇も５日が最終日。秋田空港は年末年始を県内で過ごした家族連れなどで朝から混雑し、出発ロビーでは見送りに来た人たちと別れを惜しむ姿が見られました。全日空によりますと秋田空港から各地に向かう便は４日は終日満席となっていて混雑は７日まで続く見込みです。