少数民族ジン族、海の恵み受ける暮らし中国広西チワン族自治区広西チワン族自治区東興市で高足漁を披露するジン族の人々。（2024年12月16日撮影、東興＝新華社記者/曹禕銘）【新華社東興1月4日】中国大陸南西端に位置する広西チワン族自治区東興市の山心島、澫尾島、巫頭島は国内唯一の海洋少数民族、ジン（京）族の主要な居住地で、京族三島と呼ばれている。住民らは文化的で豊かな生活を謳歌しつつ、地域の特性