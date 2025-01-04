北海道戦で攻める千葉Jの渡辺（左）＝船橋市ららアリーナ東京ベイ（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は4日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイなどで12試合が行われ、千葉Jが北海道を75―67で下し、18勝目（9敗）を挙げた。北海道は9勝18敗。東地区首位の宇都宮は佐賀に98―80で快勝し、22勝5敗。中地区1位の三遠は滋賀を109―88で退けて23勝4敗とし、西地区首位の琉球は茨城に82―67で勝って20勝7