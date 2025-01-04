子どもが反抗するようになると、「ついにきたか……」と腹をくくるママが多いと思います。ただ、成長している証拠だとわかりつつも、かわいい我が子にきつい言葉を浴びせられると、さすがにショックを受けてしまいますよね。今回は、「反抗期の子どもに言われて傷つくワード」にまつわるエピソードをご紹介します。「うるさい」「最近娘が反抗的になってきて、ショックを受けることが多いですね。今まではなんでも素直に聞いてくれ