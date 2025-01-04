お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（35）が4日、X（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した実妹で女優の伊藤沙莉（30）を静かに祝福した。女優伊藤沙莉、ネットラジオでの結婚発表は「自ら報告したかったということでした」沙莉は、同日のインターネットラジオ「AuDee」で配信した番組「伊藤沙莉のsaireek channel」内で、劇作家で脚本家の蓬莱竜太氏（48）と昨年末に結婚したことを報告。その後、Xでも「おはようございます！