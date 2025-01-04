年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュで、大分県内の交通機関は混雑が続いています。 JR大分駅 JR大分駅では午前中から大きな荷物を手にした人たちの姿が多く見られ、帰省先の家族との別れを惜しんでいました。 JR九州によりますと、Uターンラッシュのピークは3日でしたが、大分から博多方面に向かう日豊本線の特急列車は4日も指定席がほぼ満席となるなど、混雑が続