ダム湖の水位変化で見え隠れするため「幻の橋」とも呼ばれる北海道上士幌町糠平湖の旧国鉄士幌線「タウシュベツ川橋梁（きょうりょう）」。今季の氷結した湖上への立ち入りが解禁された2日には、11連の優美なアーチ姿を見せていた。昨夏の大規模な壁面崩壊を受け、「春にはつながっていないかも」と心配していた関係者も、完全水没することなく越冬できそうになったため、胸をなで下ろしている。湖面が凍る前に、壁崩落部分が湖