締め込み姿の男たちが船から真冬の川に飛び込む大分県豊後高田市の新春行事「ホーランエンヤ」が4日、行われました。 ホーランエンヤは、航海の安全と豊漁を願う新春の伝統行事で江戸時代の中期に始まったとされています。 ホーランエンヤ 大漁旗などで飾られた宝来船は市内を流れる桂川の河口から約1キロ上流にある若宮八幡宮を目指します。 ホーランエンヤ 途中、川