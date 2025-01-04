アビスパ福岡は4日、FWウェリントン(36)と2025シーズンの契約を更新したことを発表した。ウェリントンは2023年に湘南ベルマーレから復帰加入。2024シーズンはJ1リーグ戦で33試合に出場し、3得点を挙げた。また、ルヴァンカップでは2試合に出場。天皇杯は1試合1ゴールだった。