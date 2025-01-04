FC東京は4日、サガン鳥栖からFWマルセロ・ヒアン(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。契約期間は2025年12月31日までとなり、期間中に鳥栖と対戦する全ての公式戦に出場できない。マルセロ・ヒアンは2024年に横浜FCから鳥栖へ加入。同シーズンはJ1リーグ戦30試合に出場し、チームトップの14得点を挙げた。また、ルヴァンカップは1試合出場1ゴール、天皇杯は2試合出場となっている。以下、クラブ発表プロフィール&