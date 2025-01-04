梅田サイファーの新曲「OOKAMI」が、1月11日17時30分より放送開始のTVアニメ『青のミブロ』（読売テレビ／日本テレビ系全国ネット）第2クールのオープニングテーマに決定した。 （関連：梅田サイファー、オーディエンスとの声のぶつかり合いで無限に広がる楽しさワンマンツアーファイナルレポ） 本楽曲は、音楽プロデューサー BANVOXによるプロデュース楽曲