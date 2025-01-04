浦和レッズは4日、MF金子拓郎(27)がコルトレイク(ベルギー1部)から完全移籍で加入することで合意したと発表した。金子は2023年7月に北海道コンサドーレ札幌からディナモ・ザグレブ(クロアチア1部)へ期限付き移籍。そして昨年7月にコルトレイクへ完全移籍し、2024-25シーズンは公式戦18試合で1ゴールを記録していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF金子拓郎(かねこ・たくろう)■生年月日1997年7月30日(27歳)■