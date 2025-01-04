大分トリニータは4日、横浜F・マリノスのMF榊原彗悟(24)が完全移籍で加入することを発表した。榊原は2022年にラインメール青森FC(JFL)から横浜FMへ完全移籍。2024シーズンはJ1リーグ戦で10試合に出場し、1得点を記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF榊原彗悟(さかきばら・けいご)■生年月日2000年10月9日(24歳)■出身地埼玉県■身長/体重170cm/60kg■経歴三郷FCジュニア-レジスタFC-横浜FMJrユース-横浜FM