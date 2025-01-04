愛知県岡崎市の新東名高速道路のトンネルで1月4日、追突や玉突きなど車合わせて14台が絡む事故がありました。4日午前11時ごろ、岡崎市の新東名高速上りの生平トンネル内で「6台がからむ事故があった」などと110番通報がありました。はじめに乗用車2台が追突したあと、そのすぐ後ろでさらに5件の追突や玉突きが相次ぎ、合わせて14台が絡む事故となりました。ケガ人はいませんでした。