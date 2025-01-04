大阪・関西万博協賛、立川競輪開設73周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金522万円）が開幕した。初日特選後のコメントは次の通り。1着・郡司浩平＝（作戦は）前を取れたら突っ張って、あとはどうか、という感じだった。北井さんが流しているところで来たのは清水君がさすがだった。（最終バックは）ひと振りしてスピードを見たが、戻った時に北井さんと詰まったのでスイッチさせてもらった。切り替えてからはゴール前で捉え