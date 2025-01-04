◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（2025年1月2日往路、3日復路）第101回箱根駅伝の2区は、3人が区間記録を上回るなど、各大学のエースたちがハイレベルな競演。國學院大學の平林清澄選手(4年)は、ライバルのタイムを聞き、「はっや」と本音をこぼしました。東京国際大学のリチャード エティーリ選手(2年)がOBであるイェゴン ヴィンセント選手の記録を18秒上回る1時間05分31秒の区間新記録で走破。創価大学の吉田響選手(4年)は