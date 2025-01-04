女優で歌手の夏木マリ（72）が4日、自身のインスタグラムを更新。2011年に結婚した夫で、パーカッショニストの斎藤ノヴ（74）との夫婦ショットを披露した。白の着物姿の自身と、黒のスーツ、蝶ネクタイ姿の斎藤が寄り添う夫婦ショットをアップ。「楽友協会でウィーンフィルの演奏を楽しんでご機嫌な様子でございます」と記した。夏木の投稿に、フォロワーからは「素敵なおふたり」「いつも仲が良いですね」「最高の笑顔で