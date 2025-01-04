大御所漫才師西川きよし（78）が、4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（関西ローカル）を体調不良で欠席した。毎年、きよしと、ハイヒール・リンゴ（63）が、新春恒例寄席特番のMCを務めてきた。今年は、きよしに代わり、長男で吉本新喜劇の西川忠志（56）が務め、リンゴとコンビを組んで進行した。オープニングで、リンゴが「本来でしたら、きよし師匠が。毎年毎年、司会をさせていただいているんですが」と切り出し